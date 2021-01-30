近來虛擬貨幣假投資、真詐財案件層出不窮，台北市刑大偵一隊日前偵破一個「童子軍」詐騙集團，4成員平均年齡不到20歲，該詐團用美女圖誆騙職業軍人、作業員等小資男投資，集團中唯一的女性被同夥戲稱「阿肥妹」，警方逮到人也直呼根本是「照騙」！

警方調查，年僅21歲的楊姓主嫌，原本在詐團管理機房，近來比特幣狂飆，楊嫌嗅到商機，自己獨立出來操作比特幣投資詐騙，先透過臉書招攬20歲張男，張男又拉來19歲的國中吳姓學弟以及彭姓學妹，在新北市五股租屋進行詐騙。

他們用網路找來的美女圖當頭像，向職業軍人、作業員等小資宅男推銷投資虛擬貨幣，只要1萬元就能投資，成立不到1個月，不法獲利就高達2百萬元。

警方29日前往五股逮人，當場查扣桌上型電腦主機5台、螢幕10台、硬碟10顆、網路分享器1台、行動電話5支等證物，訊後將楊等4人依詐欺罪送辦。

警方發現，該詐騙集團當中唯一女嫌，身材、長相與頭像照片完全不符，而集團成員在群組中更直呼該女「阿肥妹」。

內政部刑事局分析，近期「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，歹徒大多透過臉書、私人Line及其他交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即慫恿投入資金，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，然通常被害人投入大筆金錢後，方發現該網站已無預警關閉人間蒸發！

警方特別提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。

(中時新聞網)