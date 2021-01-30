警方逮捕楊嫌等詐騙主嫌。（警方提供）

21歲楊姓男子在新北市五股區成立詐騙機房，盜用正妹照片在臉書設立假帳號，亂槍打鳥找民眾參與「虛擬貨幣」投資，每月套利超過15％，但民眾匯錢之後「正妹」便封鎖失聯，2個多月至少近百人被騙，金額超過200餘萬元。

北市刑大偵一隊循線追查，日前搗破楊嫌集團，逮捕楊在內的3男1女，起獲電腦主機、帳冊等證物，警方查出這些網路正妹，其實都是男生扮演，跟有網友攀談聊天搞曖昧，藉此誆騙對方投資。

警方日前接獲民眾報案，指稱在網路上結識正妹理財專員，攀談一陣子後，就會推薦「虛擬貨幣」投資，而且最低門檻只需1萬元，每月至少有1500元的報酬。

被害人包括職業軍人、工程師甚至大學生，想說小額投資負擔得起，而且還能跟正妹拉進距離，但匯款後，對方便開始各種話術，就算賺錢也不能領出，騙徒宣稱要加碼到10萬，才能以VIP即時領款等，騙不下去便封鎖、失聯。

警方鎖定嫌犯位於五股區租屋處，29日前往攻堅，當場查獲楊嫌4人，查扣桌上型電腦主機5台、螢幕10台、硬碟10個、行動電話5隻等證物，全案依詐欺及組織犯罪送辦。

(中時 )