糖朝餐飲公司選用玉里櫻桃鴨推出的「宮廷鴨」，並推出除夕年菜外帶外送服務。（羅亦晽攝）

理想大地渡假飯店今年找來香港師傅李明耀，結合在地食材研發外帶年菜，推出一條只要380元「金糕」及「銀糕」。（羅亦晽攝）

疫情影響民眾無法出國過年，在台灣過年人數將大增，然而隨疫情日漸嚴峻，不少人選擇在家圍爐，不少觀光飯店年夜飯出現退訂潮，業者除推出年菜外帶服務因應外，也選用在地食材，讓民眾能在佳節時分吃得安心。

花蓮福容飯店總經理艾世杰表示，疫情影響，飯店尾牙、年夜飯紛紛出現退訂潮，為使民眾在家安心享用團圓飯，因此推出年菜外帶，且頗受好評，截至今天預購數量已有100多組，較以往增加1成左右。

花蓮福容飯店除了蘿蔔糕，今年主打的「橙花果蔬蜜子排」，選用在地豬肉蓮貞豚，淋上熬煮多時的橙花、各式蔬果製成的醬料，搭配高溫烹調鎖住湯汁，鹹甜鹹甜的口感，獲得不少饕客好評。此外，飯店主廚也示範將年菜常見的佛跳牆，改造成「佛跳牆ristto」，利用家中吃不完的米飯升級為台式燉飯，中菜西吃。

理想大地渡假飯店今年也找來香港師傅李明耀研發外帶年菜，利用鳳林無毒東昇甜南瓜、吉安有機老水芋及日本大干貝，混和打散後，加入自磨在來米漿，分別製成香氣撲鼻，口感Q彈的「金糕」及「銀糕」，且一條僅380元，不少家庭主婦因而心動購買。

2018年進駐台開新樂園的糖朝餐飲公司，則利用在地食材烹調出道道美味的粵菜，更選用玉里櫻桃鴨推出的「宮廷鴨」，今年除了推出除夕年菜外帶外，亦提供外送服務，新天堂樂園經理沈君如說，只要一通電話，就可在家中享用最豐盛的年夜飯，年菜外帶，4菜1湯大家吃得輕鬆開心。

(中時 )