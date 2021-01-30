營養師高敏敏日前調查台灣15家知名珍奶熱量，其中翰林茶館熱量最低。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

營養師高敏敏日前調查台灣15家知名珍奶熱量，其中翰林茶館熱量最低。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台灣國民飲料「珍珠奶茶」廣受歡迎，但高熱量卻讓不少人卻步。營養師高敏敏日前分析台灣15家知名茶飲店的珍奶熱量，其中「翰林茶館」700ml珍奶熱量只有431大卡，是參加評比珍奶中熱量最低者，和熱量最高的其他茶飲店珍奶925大卡相比，足足少了一倍之多。

營養師高敏敏日前針對台灣15家知名珍奶熱量做了高低排行，發現大多數的珍奶不僅含糖量高，就連油脂量也相當高。其中，熱量排名第一的某連鎖店「波霸奶茶」700ml熱量高達925大卡，而翰林700ml僅431大卡，另一家「comebuy」的650ml珍奶熱量雖然只有404大卡，但若以每ml的熱量來算，翰林1ml為0.615大卡，比「comebuy」的1ml為 0.621大卡還低，是此次調查15家知名業者中熱量最低的珍奶。

高敏敏在文中分析，一大杯珍珠奶茶的熱量，約等於快一碗飯的澱粉，加上13顆方糖的含糖量和20克的油脂。她建議，精緻糖攝取不應超過一天總熱量攝取10％，最好能降至5％，以正常男女來說，平均一天最好不要超過20至25克的糖，也就是4分糖到5分糖（半糖），但通常大杯全糖的含糖量約50克，「所以點了一大杯全糖，就馬上爆了。」

翰林茶館多年前與台南市衞生局合作，在菜單中標示茶葉產地和總糖量表、總熱量表，以原創白珍奶為例，茶葉為產自斯里蘭卡的紅茶，大杯（500CC）的熱量是401大卡，特大杯（700CC）的熱量是524大卡，消費者一目了然。若以珍奶的細項分析，一顆方糖重量5公克，熱量是20大卡，珍珠大杯每份熱量為90大卡，粉圓大杯每份熱量是60大卡，所有產品的健康資訊，都透明攤在消費者面前。

「翰林茶館」董事長凃宗和表示，翰林茶館開業以來，皆相當注重消費者的健康問題，希望讓珍奶成為「好喝又健康」的國民茶飲，因而選用頂級錫蘭紅茶為主的好茶，沖出來的茶湯滋味濃郁甘醇，可大幅降低糖的用量，因此沒有熱量高的問題，再加入高品質的瑞穗鮮奶，便可調出一杯杯「健康美味、又無負擔」的珍奶。

「這是店家對消費者負責任的表現！」凃宗和說，降低珍奶的熱量，其實沒有什麼祕訣，只要不惜成本，採用好的茶和鮮奶，就能以少量的糖調出最佳風味，也就沒有熱量高的問題了。

(中時 )