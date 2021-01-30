總獎金150萬美元（約新台幣4135萬）BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽4強賽今登場，4組台將全數晉級，由「世界球后」戴資穎打頭陣，以21比18、21比12拍落韓國18歲「天才少女」安洗瑩，搶下決賽門票，距離生涯第3冠只差最後一步。

戴資穎在小組賽最終戰才在3局大戰中逆轉拍落地主好手依瑟儂，以2勝1負、分組第二晉級，今天碰上小組賽全勝晉級的安洗瑩，雙姝過去唯一1次交手是在2019年蘇迪曼盃，當時小戴先盛後衰，遭到安洗瑩逆轉。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

一下場戴資穎就連掉3分陷入落後，不過小戴並不氣餒，一分一分追趕，雙姝還不時在網前小球對決，中段靠著一波5比0攻勢成功反超，雖然一度因較多失誤被安洗瑩追成18平，最終仍讓對手飛撲救球不及，先下一城。

握有一局領先優勢的戴資穎，次局持續施壓對手，在5比4領先後，頻頻用大角度調動對手，讓安洗瑩發生較多失誤，趁勢打出一波9比0攻勢，將領先優勢擴大至雙位數，最後讓對手回球掛網，以直落二勝出。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

(中時 )