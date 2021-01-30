紐約大都會老闆史蒂夫科恩(Steve Cohen)30日忽然停用自己的推特帳號，顯然是因為最近美股的GameStop之亂，導致他成為網友攻擊的目標。科恩不僅和網路名人波諾伊(Dave Portnoy)在推特筆戰，還遭到球評艾塞森(Boomer Esiason)重砲轟擊，加上他的基金Point72在1月大賠15%，搞得灰頭土臉。
散戶投資人買爆GameStop股票，導致科恩手中的放空機構慘賠，網路交易平台羅賓漢(Robinhood)一度暫停讓散戶購買特定股票，波諾伊咬定科恩在背後搞鬼以減小自己的損失。科恩先前推文回應波諾伊說：「我不知何時得罪過你，我只是跟你們一樣混口飯吃而已，我很樂意私下談一談。」
科恩這句話繼續被網路論壇reddit網友拿來嘲笑：「大家別霸凌他了，他只是個想混口飯吃的億萬富翁。」「至少他還被人喜歡過幾個星期(科恩去年11月掌管大都會)。」不過波諾伊也表示起碼科恩還肯出來回應，贏過那些躲著不敢吱聲的華爾街大亨。
球評艾塞森抱持相反看法，他認為科恩此時還敢出來辯解簡直是無恥，「我不要再看到你說話了，你這位高坐在對沖基金王座上的億萬富翁，閉上你的嘴。這一切令我作嘔，我對天發誓絕不再去看大都會的比賽。」
對於不久前還意氣風發地整頓球隊、放話爭冠的科恩，球迷以棒球用語嘲笑：「科恩的推特帳號進了60天傷兵名單。」美媒指出科恩可能只是暫避風頭，以後仍會重啟帳號。
(中時新聞網)
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