由於疫苗嚴重短缺，歐盟決議將祭出出口限制，歐盟境內生產的疫苗出口要申請許可，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，阿斯特捷利康（AstraZeneca）確實有來提醒，本來有一批會非常早送來的疫苗受到影響，我方還是盡力在談。

根據《BBC》報導，AZ疫苗產能出現問題，加上藥廠稱在英國本土製造的疫苗將優先供貨給英國，引起歐盟不滿，祭出出口限制把歐洲生產的疫苗留下，出口要申請許可，但貧窮國家可以豁免。

外界關心我國採購疫苗進度受影響，陳時中說，COVAX目前還沒跟我方說明影響，而AZ有來提醒，本來有一批非常早送來的貨，現在受到歐盟禁令影響可能延後，但我方還是盡力在談。

陳時中指出，會晚多久到貨還不知道，目前歐盟情況很混亂。不過，全世界藥廠都有在布局和生產疫苗，從其他國家生產的疫苗還是有機會取得。

面對媒體詢問是否採用大陸製疫苗，陳時中重申，不是因為歧視才不買大陸疫苗，是因為陸製疫苗的效果、科學證據、技術性資料不足，才沒有列入候選。

(中時 )