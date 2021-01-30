苗栗縣大湖鄉66歲張姓婦人，27日疑似為了清水路，鑽入狹窄的加蓋溝渠內不慎溺斃，警方開挖發現遺體。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉66歲張姓婦人，27日疑似為了清水路，鑽入狹窄的加蓋溝渠內不慎溺斃，警方開挖發現遺體。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉66歲張姓婦人，27日疑似為了清水路，鑽入狹窄的加蓋溝渠內不慎溺斃，警方開挖溝渠發現裡頭嚴重堵塞。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉66歲張姓婦人，27日上午出門，入夜仍未歸，張婦的兒子苦尋不著，隔日上午報案協尋，結果在住家前加蓋排水溝內發現張婦卡在裡頭，不幸死亡，檢警29日相驗排除他殺，警方調閱監視器研判，張婦疑似想清理水溝，但鑽入水溝後無法脫身而溺斃，家屬悲痛萬分。

張姓婦人獨居，以種植、採收草莓為業，27日上午9時許出門後，再也沒返家，張兒見母親失蹤多時，28日上午8時許向警方報案協尋，警方調閱監視器釐清張婦行蹤時，張兒又向警方表示母親的住宅前溝渠疑似遭異物阻塞導致水滿溢出，警方立即到場查看。

警方到場探頭以手電筒照明，發現水溝內疑似有人仰躺在內，僅露出腳趾，旋即請來挖土機開挖，移除上方柏油、水泥及鋼板後發現失蹤的張婦，不過她已經明顯死亡。初步檢視，現場無打鬥痕跡，該水溝溝渠寬約30公分、深約45公分，十分狹窄，家屬百思不得其解為何張婦會卡在裡面。

警方調閱附近草莓園的監視器發現，張婦自27日上午9時許鑽入溝渠後，期間仍有出現身影，直至上午10時28分許鑽入後，就沒再出來，加上張婦鄰居向警表示，張婦生前曾和她說水溝堵住了要清理，警方研判身形嬌小的張婦可能是清理水溝時，不慎卡住而溺斃。

檢警29日相驗，確認張婦死因為溺水窒息的呼吸性休克，家屬聽聞噩耗心緒低落，面對記者詢問僅低調表示家務事不想聲張，對於張婦相驗結果沒有意見。

(中時 )