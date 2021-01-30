感染源不明的案889再傳1人！今一口氣新增10例確診，其中4例為本土案例，均為部桃醫院感染事件之確診個案相關接觸者，而今新增的案908為感染源不明的案889在平鎮某醫院的就醫接觸者，曾一起待在候診區，不過陳時中表示，案889的感染源至今未明。

指揮官陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為

陳時中指出，案908為50多歲男性，於1月23日陪同母親就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因和母親同為案889的就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，不過，和他一同的母親檢驗結果為陰性，個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

而針對案889的感染源是否找出，陳時中今在記者會上表示，案889從病毒基因定序中得知，他是從部桃出來的，但目前仍不清楚該案被傳染途徑。

案889當初是住在風險最低的「綠區」12A病房，他在出院13天後確診，感染源尚無法釐清，這讓指揮中心在24日大動作，將部桃全棟住院大樓改列紅區，更緊急調整該院的防疫措施，宣布自1／6至1／19曾於該院出院的病患與陪病者，即日起須進行居家隔離14天，期滿後需進行採檢，估計約有5千人受影響。

(中時新聞網)