一名網友日前不慎滑落手機，手機砸到廁所馬桶，沒想到手機沒事，馬桶卻被砸落2塊大瓷片，他事後用3秒膠也無法黏回碎片，緊急詢問網友怎麼辦；網友則笑稱他莫非是使用耐用無比的神機Nokia 3310？也有人說瓷器有裂縫就要馬上更換，不然某次坐馬桶時若太大力，可能導致馬桶整個爆裂。

一名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前早上起床刷牙時，手機意外從架上滑落砸到馬桶，沒想到手機完好無缺，馬桶的內圈卻被砸掉2塊大碎片，他事後用3秒膠希望將碎片黏回，「黏到我手都打不開了」，還是沒有辦法，因此詢問網友該怎麼做。

一名網友日前不慎滑落手機，手機砸到廁所馬桶，沒想到手機沒事，馬桶卻被砸落2塊大瓷片。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

網友笑翻後留言，直呼PO使用的是外傳堅固到能擋子彈的Nokia「神機」3310？也有網友認為馬桶被砸出裂痕蠻危險的，「結構被破壞了」、「整個換了吧，避免爆裂傷了肛門」、「為了你的下半身著想，換新的！千萬不要省」；也有網友模仿原PO的晶晶體，留言說「如果你想要你的ass還好好的活著的話，建議還是請plumber來幫你change the toilet會比較better」。

據了解，陶瓷器的馬桶不會自己爆炸，而是因為有外力、裂縫、或掉到地下才會爆裂，若陶瓷有裂縫，而陶瓷在吸水氣後會膨脹，導致陶瓷被撐開更脆弱，裂縫就會愈來愈大，最後只要一點點外力，就會整個裂開掉落，因此大多數專家都會建議馬桶若遭撞擊、有裂縫，就會更換掉，因為裂縫、缺口只會越來越大。

(中時新聞網)