國際藝術市場再傳天價成交！文藝復興時期大師桑德羅．波提且利（Sandro Botticelli）肖像畫《手持圓形聖像的年輕男子》，紐約時間28日以9,220萬美元（逾25億台幣）成交，躍居拍賣史上第二貴西洋古典油畫，僅次於達文西的《救世主》4.5億美元。

此肖像畫上一次上拍時間為1982年，以130萬美元成交，意味畫作在39年間升值70倍。為藝術家舊拍賣紀錄之9倍。蘇富比透露，此畫第二高出價者為亞洲藏家，反映亞洲區對西洋古典藝術的需求上升中。

《手持圓盤的年輕男子》反映十五世紀末佛羅倫斯文化的完美視覺形象，畫中男子身穿文藝復興時期長袍優雅從容，直視觀者，而非凝視畫外，打破當時肖像畫慣例，他用左手輕托畫聖像，暗喻生命脆弱。此幅油畫曾為美國地產大亨Sheldon Solow收藏，他在2020年底因病離世。

畫廊業者表示，桑德羅．波提且利流傳至今的作品大概僅有10多幅，且多數由著名博物館收藏，知名的包括在佛羅倫斯烏菲茲美術館的《維納斯的誕生》、《春》。

(工商 )