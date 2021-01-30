【愛傳媒簡秀枝專欄】剛滿85歲的蕭勤，人生彷佛倒吃甘蔗，回歸藝術展演，隨心所欲。

當高雄美術館正在舉行「象外．圜中－蕭勤八五大展」，台北尊彩畫廊又推出「大炁祥和」，左右逢源，南北合擊，快逸享受。

身型消瘦許多的蕭勤，23日出席尊彩畫廊的開幕活動上，面對比他年長3歲的霍剛，以及相知一甲子的王永昌，現場盡是他的畫作，加上年輕樂手為他彈奏父親蕭友梅（1884-1940）作品《問》等曲子，前塵往事，盈繞心頭，他把走過大半個地球後的感動與陶醉，全寫在臉上。

蕭勤的父親蕭友梅在48歲時才結婚，51歲時才得子蕭勤，當時取名時以「民生在勤」、「業精於勤、荒於嬉」取下愛子名字，果然在蕭友梅辭世已81年後的今天，蕭勤還是惦記著父親的音樂，並且以永不止息的創作毅力，來回應父親的叮嚀與期待，未曾鬆懈。

這回南北的展覽合擊，看得出「蕭勤基金會」執行長吳素琴的努力，彷彿在跟時間賽跑，希望在蕭勤遲暮之年，作更多的藝術分享與推廣。

尊彩畫廊的展覽，取名「大炁祥和」，是追溯宇宙元始之初，幻化出天地萬物，以清純之氣潤澤人類，造福寧靜祥和。值此疫情蔓延，蕭勤寓展覽求社稷平安的心情，令人感佩。

果然在尊彩藝術中心1樓與3樓的偌大展間，

呈現蕭勤從1950年代至歐洲發表的最初抽象畫作，再到2019年的大型畫作《天地之能》，前後對照，也反映了余彥良、陳菁瑩夫婦精耕戰後藝術的良苦用心，值得喝采。

高雄美術館的「象外．圜中－蕭勤八五大展」，李玉玲館長也將於近日為蕭勤補辦開幕儀式，進一步榮耀蕭勤大半生的藝術輝光。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)