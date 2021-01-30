農曆新年即將到來，不少人也開始計畫，過年紅包到底要包多少，但有些人自從去年起，工作運或財運都不佳，荷包空空、生活吃緊，一想到要包紅包更是頭痛，不過有些生肖在過年前，不僅運勢會轉好，甚至還有貴人幫助，《搜狐》近日就分享4個在過年前，會遇貴人幫忙的生肖。

1.生肖兔

屬兔的人五行木旺，在農曆春節前夕，將會有「金猴」幫助，形成「申金生卯水」生財局面，因此待機遇一到，將會遇到大運，不僅如此，桃花運、貴人運也會跟著一起旺，不過同時也要注意多運動，在工作與學業上才會有體力向前邁進，付出與收穫將成正比，可別仗著好運勢而怠惰了。

2.生肖牛

屬牛的人到過年前，窮神將會離開，並引錢財進門，甚至還有機會遇貴人相助，假若抓住此次機會，將能賺進大把鈔票，而另一方面，他們的旺運也會觸發到姻緣，因此有機會能脫單，假若希望能盡早找到另外一半，建議他們趁假日多至戶外走走，遇到新緣分的機會將大幅提升。

3.生肖羊

屬羊的人先前正與偏財運不佳，不過熬過1月後，他們將會被福星關注，若是能把握此次機會，事業運將上漲，財富滾滾而來進錢包，不僅如此，生肖羊的人的財運也觸動到桃花運，但別因想快點脫單而「吃緊弄破碗」，還是應避免直接告白，以免嚇到對方，好好互相了解後再提也不遲。

4.生肖龍

屬龍的人五行土相輔，先前運勢皆不佳，不過到過年前夕，霉運與小人將驅散，運勢轉好，生活開始有起色，不過疾厄宮受「沉浮」、「火星」凶星作祟，因此健康運勢不佳，需留意腸胃不適的問題，有些人身體甚至較容易疲憊、精神不佳，所以均衡飲食非常重要，切記不要吃過多零食。

(中時新聞網)