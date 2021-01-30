針對民進黨今批評，國民黨不支持立院副院長蔡其昌等綠委，所提的燃煤機組落日決議案，國民黨發言人江怡臻表示，國民黨希望以人民健康為本，在興建燃氣機組的同時，也要立即除役現有燃煤機組，民進黨日前的提議，只會讓現有燃煤機組與新的燃氣機組「火力全開」，根本無法解決空汙問題，更加凸顯民進黨能源政策的失敗。

中火燃煤機組除役方式與時程備受關注，立院昨通過立法院副院長蔡其昌的主決議，每完成1部燃氣機組並運轉2年再除役2部燃煤機組，但否決國民黨立委楊瓊瓔要求即刻汰除2部燃煤機組對案。

對於民進黨今批評國民黨不願意支持「中火全面去煤計畫」，國民黨發言人江怡臻說，興建新的機組，老舊的燃煤機組就該立即汰除，蔡其昌基於國安考量的「備用一說」，只是要呼嚨人民的說詞，假使新的機組完成後，舊的機組依然「燒好燒滿」，台中市民難道還要忍受空汙，相忍為國嗎？

江怡臻表示，蔡英文總統明確說過不缺電，加上新增的2座燃氣機組發電量，大於現在4座燃煤電廠，所以國民黨要求同步除役4座老舊的燃煤機組，訴求合理，也不影響發電，如果蔡其昌說要做備用，代表發電量有問題，這部分蔡政府應該說清楚。

江怡臻指出，希望民進黨不是為了選舉才在關心中火的空汙問題，先前國民黨不停呼籲，但蔡政府似乎裝作沒看見，直到要選舉了才批評國民黨的政策不切實際，若要解決空汙，就請民進黨拿出誠意，如果蔡其昌真的想照顧台中的人肺，就應該贊成台中市府的決定，還給台中市民乾淨的空氣。

(中時 )