【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】老師要求學期報告作業要寫五千字，有學生居然一口氣寫了五萬字，讓老師覺得太厲害，還鼓勵他直接出版。

說起學期報告，各大學都開始放寒假，許多學生才剛剛交完這學期的報告。有的學生只寫幾百字，也有研究生被要求要寫超過一萬字。但是如果比起前述這位「要五千，給五萬」，而且學期報告直接出書的神級學生，恐怕所有學生都會相形失色。

這位「神級」學生就是退休不久的前世新大學傳播學院院長彭懷恩教授。彭教授說，當年他在博士班修連戰老師的「西洋近代思想史專題研究」，連老師要求學期報告要寫五干字，但是他交了五萬字。當年還是手寫作業的年代，五萬字的難度比起現在的電腦打字高出許多。結果連老師給了95分，並且建議將這報告出版，後來正式出版使用的書名是《精英民主理論導讀》，而且是由老字號的正中書局出版。

彭老師說，日後連戰老師擔任行政院長，提名他擔任中央通訊社的董事，「想必是那時的好印象吧？」

彭教授說，他一直告訴學生們：「別人期望100分，我們要做到120分才行！」

彭懷恩教授從國立台灣大學拿到政治學博士之後，歷任世新大學新聞系主任、新聞傳播學院院長，桃李滿天下，學生已經有多人擔任校長或院長；彭教授還成立出版社，出版過許多新聞傳播叢書，2001年創辦了中華傳播管理學會。

(中時新聞網)