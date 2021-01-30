台3線苗栗獅潭路段29日晚間發現1起汽機車車禍，但警方調查肇事禍首竟是1隻山羌，這隻山羌因遭機車猛力撞擊，傷重不治。
范姓女子29日晚間7時許騎機車行經台3線115.4公里處，驚見路旁衝出1隻山羌，范女閃避不及撞上山羌後摔車，不料後方邱姓男子駕駛的自小客車也因反應不及追撞肇事機車。
范女倒地雖多處擦傷，但經救護人員緊急送醫後，無生命危險，邱男也無大礙，但野生動物山羌，則因機車撞擊，傷重死亡。
警方調查肇事的范姓騎士與邱姓駕駛均沒有酒駕，詳細肇事及賠償責任仍須釐清。
(中時 )
台3線苗栗獅潭路段29日晚間發現1起汽機車車禍，但警方調查肇事禍首竟是1隻山羌，這隻山羌因遭機車猛力撞擊，傷重不治。
范姓女子29日晚間7時許騎機車行經台3線115.4公里處，驚見路旁衝出1隻山羌，范女閃避不及撞上山羌後摔車，不料後方邱姓男子駕駛的自小客車也因反應不及追撞肇事機車。
范女倒地雖多處擦傷，但經救護人員緊急送醫後，無生命危險，邱男也無大礙，但野生動物山羌，則因機車撞擊，傷重死亡。
警方調查肇事的范姓騎士與邱姓駕駛均沒有酒駕，詳細肇事及賠償責任仍須釐清。
(中時 )
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