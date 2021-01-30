彰師大創新育成中心這周末舉辦為期兩天的魔術營，數學名師莊惟棟將有趣魔術結合數學理論，帶領參加的青少年們一起玩數學，激發邏輯思考。（謝瓊雲攝）

莊惟棟是知名魔術師劉謙的紙牌顧問，協助設計指導許多精彩的數學紙牌魔術，對推廣數學和魔術都充滿熱情的他，已有20多年辦營隊的經驗。（謝瓊雲攝）

數學也可以很好玩！參加魔數營的同學，兩兩一組玩L棋對弈比腦力。（謝瓊雲攝）

中華國際學程教育推廣協會30日起在彰師大創新育成中心，舉辦為期兩天的魔數營，請來數學名師、魔術師劉謙紙牌顧問莊惟棟，為中小學生授課，透過神奇有趣的紙牌魔術，引領青少年們走入魔術與數學的奇幻世界，把組合數學的錯排問題、階乘、代數，變得不再難以消化。

兩天的營隊內容豐富有趣，課程包括魔方卡瞬變、組合奇巧數、穿越虛空、夢幻讀心術和秒變萬人迷等，鍛鍊啟發動覺、數學、空間、語文和人際智能等多元智能，雖因防疫考量限制報名人數20人，仍迅速額滿。

課程中透過撲克牌、彩色卡牌、魔方積木等各種益智與魔術道具，引發參與學生的興趣與學習動機，讓艱澀的數學問題變得更益於思考、理解，也有分組對戰比賽，讓學員彼此切磋交流。

斗六高中的許李傑家住麥寮，他說去年寒、暑假都有報名參加營隊，發現結合數學理論的魔術課程非常有趣，這次已是第三度報名參加；居仁國中二年級資優班的林同學則說，除了想學很厲害的魔術，也想藉由營隊培養邏輯思考能力，對未來很有幫助。

「親人會背叛你、朋友會欺瞞你，但數學不會。數學不會就是不會。」許多人視數學為畏途，求學時期主修教育、環工的莊惟棟卻對推廣數學與魔術結合學科教學都充滿熱情。辦營隊20多年的他強調，數學可以培養學習力、思考力，把學數學當成玩遊戲，不斷反覆練習達到「心流狀態」，就能更有專注力且自主學習，12年國教108新課綱上路後，最重要的正是這份能力。

協會理事長李福源表示，在中部地區頗具知名度的莊惟棟早已是補教界名師，也長年擔任魔術師劉謙的紙牌顧問，對於推廣數學學習仍不遺餘力，透過華麗炫目的魔術演示，讓複雜艱澀的數學理論在眼前呈現，生動活潑，不只孩子們著迷，許多家長、教師也十分感興趣。

(中時 )