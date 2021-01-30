「江南大叔」PSY於2012年推出一曲《江南STYLE》，朗朗上口的旋律加上招牌騎馬舞，不僅讓他揚名國際，就連許多國際巨星都跟著模仿，不過原本他招牌的圓潤身材，如今卻整個消瘦一圈，讓粉絲不禁擔憂是否健康亮起紅燈。

PSY在成立經紀公司「P Nation」之後，簽下藝人泫雅，近來為了幫她宣傳新專輯《I'm Not Cool》，竟親自拍攝一支跳舞的影片並上傳Instagram，雖然整支影片沒有背景音樂，但他仍是不改幽默性格在鏡頭前熱舞，僅酷酷的說了一句「Cool」，足以見得對泫雅推出的新專輯相掛足保證，不過最讓粉絲驚訝的，就是身穿一身黑色系造型亮相的他，臉頰肉不僅消失，原本圓潤的身材及啤酒肚也通通不見蹤影，引起網友一陣議論。

由於模樣過於消瘦，與昔日相較差異甚大，讓網友擔憂是否健康亮起紅燈？就連泫雅也憂心留言：「真的瘦太多了！管理一下吧！粉絲們會難過的」，對此PSY也趕緊留言回覆：「抱歉了大家，會好好身材管理的」，藉此希望外界不要過於擔心。

2019年南韓三大經紀公司之一「YG娛樂」，社長梁鉉錫被爆涉嫌性招待，當時PSY曾在某場聚會現身過，因此身陷性招待疑雲，對此他發文撇清傳聞，表示自己確實應邀出席聚會，但僅和吃完飯後就先行離開，更強調當時只是和遠道而來的朋友見面，不清楚是否有性招待一事，對於引發外界疑慮感到相當抱歉。

(中時新聞網)