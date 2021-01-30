《愛的迫降》情侶38歲玄彬本月初認愛同年齡的孫藝真，兩人郎才女貌獲得不少粉絲支持，今(30日)韓國媒體報導，玄彬最近搬家，砸了48億韓元（約1.2億台幣）在京畿道九里拱形村買下約70坪的豪宅，疑為娶孫藝真鋪路，但玄彬公司稍早否認，稱：「不是新婚房」。

玄彬過去曾和黃智賢、宋慧喬、姜素拉傳戀曲，而孫藝真過去也因為作品和宋承憲、金南佶、丁海寅、裴勇俊、蘇志燮傳過緋聞，都不了了之。近年玄彬因和孫藝真合作，常傳出假戲真做，兩人還在美國超市被網友野生捕獲，甚至被指在拍攝《愛的迫降》時在桌下牽手，但當時玄彬公司否認，稱：「他們沒有偷牽手」，並強調兩人並沒有在交往。

今年元旦，《Dispatch》爆出玄彬、孫藝真秘密交往8個多月，兩人戲終後仍約會打高爾夫球，當事人隨後承認戀情，孫藝真也害羞發文說：「感謝能遇到這麼好的人，我會繼續讓美麗的愛延續下去」。不久媒體爆出，知情人指玄彬父母看好兒子跟孫藝真結婚，差點買下一棟超過100億韓元、位於漢南洞的高級別墅，但最後發生變數，所以沒能簽約。

今韓國媒體報導，玄彬近日完成搬家，住進了九里拱形村70坪最高級新建別墅，名人鄰居有女星吳漣序，而玄彬所買的房型與他人不同，其他戶大多是一層住兩戶人家，而玄彬所買的4樓是供一家使用含頂樓的房型，坪數跟價錢都比吳漣序多，質疑突然買這麼大的房型是為了準備結婚用，而玄彬的公司對此回應：「不是和孫藝珍的新婚房，除此之外，其他的訊息因是藝人的私事，所以無法確認」。

(中時新聞網)