據廈門市衛健委網站消息，昨天廈門檢出一例台灣輸入的新冠陽性確診病例，同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，已接到大陸官方通知，正進行相關疫調，預計31日記者會說明。

1月29日0至24時，廈門市報告新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例2例（台灣1例，新加坡1例），新增境外輸入無症狀感染者0例。

台灣籍民眾1月23日搭乘廈門航空MF888航班從桃園機場抵達廈門高崎機場，入境時無發熱等呼吸道症狀，機場核酸採樣後，由專用車輛轉送至定點酒店隔離醫學觀察。

該為民眾入境後進行2次核酸檢測呈陰性，但血清總抗體呈陽性，28日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

另外一名陽性確診病例為大陸籍民眾，13日自新加坡旅遊返陸，入境後多次核酸檢測陰性，血清總抗體陽性，29日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例。

此外，1月29日0至24時，廈門市報告新增本地新型冠狀病毒肺炎確診病例0例，報告新增本地新型冠狀病毒肺炎疑似病例0例，報告新增省外輸入無症狀感染者0例。

(中時 )