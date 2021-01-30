澎湖烏崁里巨無霸高麗菜最出名，2021澎湖高麗菜王競賽30日熱鬧慶祝，最高齡84歲葉春伸阿嬤今年蟬聯高麗菜王。

正值高麗菜盛產期，今年離島澎湖冬天氣候特別乾冷，孕育長達半年的高麗菜甘甜香脆，尤其馬公市烏崁里的巨無霸高麗菜更是全澎湖品質最佳，社區入口處的大型高麗菜裝置藝術意象打響知名度。

烏崁社區理事長黃健忠號召鄉親總動員，舉辦高麗菜王競賽熱鬧慶祝，24戶菜農扛出細心呵護多時的壓箱寶高麗菜王拚博搶第一，縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林親臨加油打氣。

84歲葉春伸阿嬤眾望所歸如願蟬聯「高麗菜王」；葉仲夏勇奪單顆重量（20.25台斤）「最重獎」；葉美靖榮獲單顆體積（71.5立方公分）「最大獎」，現場鎂光燈閃耀贏得最熱烈掌聲。

全場最矚目焦點83歲葉洪秋芬阿嬤，今年也蟬聯高麗菜外觀最美的「尚水獎」，一顆高麗菜牽起祖孫三代情，大夥歡喜田園種菜樂，名符其實最正港的「高麗菜家族」。

議員陳慧玲力挺活動慷慨解囊，當場買下所有參賽的高麗菜捐贈澎湖縣老人之家；烏崁鄉親洪三元也錦上添花贈送所有得獎人蘭花盆栽，分享新春好喜氣。

(中時 )