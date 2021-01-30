陳偉殷赴日經過14天隔離之後出關，今日阪神虎為他舉辦加盟記者會，他首度穿阪神球衣在公開場合現身，他表示很高興加入阪神虎這支歷史悠久的球隊，而巨人隊是最大敵人，目標就是要擊敗他們。

陳偉殷過去在日職體系待過8年，用日文溝通不是問題，不過球團仍備有翻譯，因此陳偉殷是在聽到日本記者用日文提問後，直接用中文回答。

陳偉殷提到自己能加入阪神虎真的非常高興，自己也一直想回到日職，而阪神虎是一支歷史悠久的球隊，過去在甲子園球場出賽時，印象就是阪神虎的球迷非常多，讓人感興奮，球場跟球迷的距離相當近，有著特別的感覺。

阪神虎與讀賣巨人是「世仇」，當陳偉殷被問到穿著阪神球衣對戰巨人的想法時說，「雖然我不太了解巨人隊，但他們是大家公認最大的敵人，因此擊敗巨人也是我的首要目標，所以在對戰時將會竭盡全力，有信心為球隊做出貢獻。」

陳偉殷表示自己最大的目標就是跟著球隊一起拿下日本一，想拿冠軍就要先打進季後賽，因此會提升自己的能力來為球隊貢獻，全力以赴。

陳偉殷參加阪神虎加盟記者會。（截自阪神虎官網）

(中時 )