正值新冠疫情肆虐全球之際，雖然各國逐漸研發生產對抗新冠病毒的疫苗，但世界富裕國家相較於貧困國家，更有能力獲取疫苗，導致全球防疫難以補全缺口。對此，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，富裕國家爭相取得各種新冠疫苗，只會讓不平等問題更加惡化，拖延全球走出疫情。

據法新社報導，譚德塞表示疫情正好暴露了全球不平等的問題，且因此更加惡化，雖然疫苗是對抗疫情最有效的工具，但「疫苗民族主義或許有利於短期政治目標，終究是短視和自我挫敗」。

WHO所主導的全球疫苗取得機制COVAX正致力於疫苗能公平地配送到世界各地，譚德塞也表示，WHO希望在2021年的首個一百日內讓所有國家著手替醫療人員和年長者接種疫苗；此外，WHO也不厭其煩地重申，擊敗疫情並復甦全球經濟的唯一方法就是確保每一個國家的優先群體能接種疫苗。

譚德塞也以2009年H1N1疫情為前車之鑑，當時疫情等到貧窮國家獲得疫苗後，才讓疫情得以遏制。他強調，「我不認為這是一段正確的歷史，這很糟糕」，「如果我們囤積疫苗，如果我們不願意分享，將會是道德上重大失敗」，「讓疫情持續肆虐，最終只會拖慢全球經濟復甦，難道這是我們想要的嗎？這仍是我們的選擇」。

(中時新聞網)