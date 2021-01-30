張姓男子因在匡列期曾陪妻子到桃園醫院開刀住院，被列為居家隔離對象，28日下午夫妻倆前往聖保祿醫院採檢，孰料一等就是3小時，讓兩人抱怨連連，質疑人力吃緊，聖保祿指出，因張妻要拿慢性病的藥，才會較久，採檢作業人力並無不足。

張姓男子表示，妻子因罹患大腸癌，去年11月27日赴桃醫開刀治療，直到13日才出院，是中央宣布1月6日至19日擴大「居家隔離」的對象，必須隔離到28日，14天隔離期滿，他依衛生局指示到聖保祿醫院採檢。

張先生指控，夫妻倆28日下午3點多到聖保祿，由急診醫師負責採檢，妻子率先採檢，約20分鐘就結束，醫師之後就因有急診病患趕去醫治，他等了將近1個多小時，直到近5點該急診醫師才回來幫他採檢，因妻子要拿藥，又再等同一位急診醫師開藥，遲至6點才離開醫院，大部分時間都在室外等待，抱怨連連，也質疑人力不足。

聖保祿對此表示，從進入診間到完成採檢平均約要2小時，強調執行採檢作業的醫師人力並無不足，是因張氏夫妻另出示桃醫的連續處方籤，希望能領取慢性病藥物，醫師考量他們仍在自主健康管理期間，直接由平時不開立慢性病藥物的急診醫師協助，時間才會稍長，絕無故意拖延。

(中時 )