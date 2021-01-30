劉亦菲代言路易威登廣告。(影片/ 取自YouTube)

有「神仙姐姐」稱號的女星劉亦菲，空靈氣質的外表一直深受許多粉絲喜愛，她拍過的電視劇或電影成績幾乎都是數一數二的好，每次出席各大典禮活動，穿搭也都會掀起討論；日前劉亦菲升格國際精品品牌路易威登代言人之一，但釋出的廣告卻讓人大吃一驚，她的體態腫到網友快認不出，直言「是不是該注重下身材管理」。

女星的身材無論變瘦變胖都會受到討論，近期路易威登公開代言人之一劉亦菲的代言影片，畫面中劉亦菲穿戴該牌最新商品，商品本該是影片的主角，劉亦菲的身材反而登上微博熱搜，甚至有人質疑她是否該注意身材管理。

劉亦菲在代言廣告中，身材被一些網友認為腫了。(圖/ 摘自路易威登微博影片)

劉亦菲在代言廣告中，身材被一些網友認為腫了。(圖/ 摘自路易威登微博影片)

原來在影片中一些角度，發現劉亦菲手臂和肚子好像變得比較豐腴，空靈的臉蛋也看起來肉嘟嘟，跟之前仙氣逼人的顏值落差不小；這些畫面也掀起網友論戰，「好像真的胖了」、「女星要注意身材管理啊」、「美女姐姐演戲的時候管理得很好啊，不演戲的時候就可以自由點」、「有健康肌肉也被喊胖的審美太畸形」、「仙女一點都不胖，謝謝」、「仙女為什麼要身材管理」、「健康美很棒啊，那些畸形審美觀太噁了吧」。

儘管劉亦菲在進軍好萊塢拍攝迪士尼真人版電影《花木蘭》之後爭議不斷，華人地區觀感兩極，但她的演技在美國獲得大票粉絲支持，甚至被提名奧斯卡金像獎最佳女主角，演技受到肯定。

(中時新聞網)