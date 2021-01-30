鳳山中年婦陳屍社區大樓走道 警：初步排除他殺 16:202021/01/30 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方獲報拉起封鎖線採證，初步排出他殺。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳳山區光復路二段某大樓，今（30）下午2時許，45歲陳姓女子被發現倒臥社區內外圍走道，經救護人員到場檢視後發現無生命跡象，經送醫搶救不治，初步排除他殺嫌疑，但詳細死因有待調查釐清。 警方獲報後，拉起封鎖線，並通知採證小組當場採證鑑識，經調閱監視器發現，陳女早上11時25分獨自步行到該走道，但倒臥處沒有監視畫面，目前尚無他殺跡象，詳細死亡原因待查。 北大社區玻璃雨大樓建商拒和解 住戶搭人行雨棚自保 汽車智慧化風潮崛起 台灣晶圓廠握定價權 (中時 ) #高雄 #大樓 #社區 #倒臥 #他殺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：桃園區京澄為美(個案＋價格分析) 09:002021/01/30 建案開箱-桃園 中和警連續7天交通大執法 保障民眾平安過好年 13:152021/01/29 社會 住宅前加蓋水溝水溢出 兒一看竟是6旬母溺斃其中 14:552021/01/30 社會 太設將推兩大案 後市可期 04:102021/01/30 證券．權證 案889感染源 不排除無症狀者傳播 04:102021/01/30 生活新聞 新豐鄉寒冬送暖活動 仰德高中愛心也不落人後 14:192021/01/30 寶島 老嫗晨運摔倒骨折 中市警用粉絲專頁助找到家人 10:492021/01/30 寶島 書法家揮毫 高師大迎牛年發票勸募贈春聯 15:192021/01/30 寶島 台灣印刷探索館 尋找OT夥伴 04:102021/01/30 地方新聞 澎湖烏崁社區高麗菜王競賽 84歲阿嬤蟬聯冠軍 15:492021/01/30 寶島 壽險全台置產 去年砸1,100億 04:102021/01/30 財經要聞 社會熱門新聞 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 鄰居要求關WiFi怕輻射影響孕婦 他出奇招回嗆 - 社會 蘇大媽恐吃牢飯 遭罰15萬繼續濫訴 惹怒檢方撤銷易科罰金 - 社會 鳳山中年婦陳屍社區大樓走道 警：初步排除他殺 - 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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