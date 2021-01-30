高雄市鳳山區光復路二段某大樓，今（30）下午2時許，45歲陳姓女子被發現倒臥社區內外圍走道，經救護人員到場檢視後發現無生命跡象，經送醫搶救不治，初步排除他殺嫌疑，但詳細死因有待調查釐清。

警方獲報後，拉起封鎖線，並通知採證小組當場採證鑑識，經調閱監視器發現，陳女早上11時25分獨自步行到該走道，但倒臥處沒有監視畫面，目前尚無他殺跡象，詳細死亡原因待查。

(中時 )