總獎金150萬美元（約新台幣4135萬）BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽4強賽今登場，台灣第一男雙組合王齊麟／李洋連兩局後來居上，以22比20、21比17拍落英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），生涯首闖年終賽決賽也是台灣男雙頭一遭。

男雙世界排名第7的「麟洋配」此次來到泰國展現絕佳狀態，前2站超級1000系列賽的泰國公開賽都成功捧冠。

來到年終賽，小組賽3戰更都以直落二勝出，今天4強賽的對手，王齊麟／李洋就曾在小組賽以直落二勝出，生涯對戰取得3勝0負的優勢。

開賽「麟洋配」就連丟2分陷入落後，一路在後苦追，追成14平後與對方展開纏鬥，儘管被對手化解1個局末點、將戰局逼到「丟士」，仍讓對手發生接發球失誤掛網，後來居上拿下首局。

次局「麟洋配」又從落後中展開反撲，16平後以一波5比1攻勢成功收尾，王齊麟發球讓對手判斷失誤，以直落二搶下決賽門票，明天將與印尼組合阿山／塞提阿萬爭冠。

(中時 )