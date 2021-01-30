「德忠」阿公拿老農津貼購買白米做公益，許多弱勢族群排隊領取物資。（陳淑娥攝）

「德忠」阿公拿老農津貼購買在地大雅米做公益。（陳淑娥攝）

台中市大雅區98歲「德忠」阿公平時省吃儉用，將每月老農津貼7000元存下來購買白米做公益，30日發放給在地中低收入戶，共計400戶受惠。大雅區長李修齊指出，「德忠」阿公善舉無數，今年已第5次捐贈白米嘉惠弱勢族群，盼能拋磚引玉邀社會大眾共襄盛舉。

「歲末送暖千斤白米發放活動」今日上午在大雅區公所舉行，高齡98歲「德忠」阿公在兩位兒子的陪同下出席，阿公雖然坐著輪椅，但卻感受到助人的快樂，區長李修齊代表台中市長盧秀燕頒發感謝狀。

「德忠」阿公的二兒子廖誼溪表示，1998年媽媽去世，爸爸將奠儀購米助人，2014年逢91歲大壽，捐贈9000斤大雅米；2017年因直腸腫瘤切除手術順利，再捐出1萬斤；2019年則發送5000斤白米給中、低收入戶，今年已是第5年為善。

李修齊表示，「德忠阿公」平時省吃儉用，將每月領取的老農津貼7000元，累積下來的存款購買白米，幫助弱勢家庭，無私奉獻精神令人敬佩。另外，橫山里長張聖河也率領鄰長們，一早自願前來當志工發送物資，希望藉此拋磚引玉，讓善的力量更加源源不絕。

大雅區公所指出，「德忠」阿公善舉無數，是大雅區最早使用水稻插秧機、配合政府推動農業機械化的農民，對本土稻米的發展貢獻良多。

最近新冠肺炎疫情緊張，李修齊也提醒在場鄉親好朋友，出入公共場所，記得全程配戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手，保護自己也保障他人健康。

(中時 )