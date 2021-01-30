數波寒流持續低溫造成台東農作損失，行政院農委會29日核定補助台東7鄉鎮釋迦（鳳梨釋迦除外）及水稻秧苗現金補助，釋迦每公頃救助9萬元，秧苗每箱12元，由30日至2月8日受理農民至各公所申請現金救助。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

數波寒流接連來襲，持續低溫造成台東農作損失，行政院農委會29日核定補助台東7鄉鎮釋迦（鳳梨釋迦除外）及水稻秧苗現金補助，釋迦每公頃救助9萬元，秧苗每箱12元，由30日至2月8日受理農民至各公所申請現金救助。

行政院農委會29日核定台東縣寒流農業天然災害補助，指出自去年12月至今年1月台東市、太麻里鄉、東河鄉、卑南鄉、金峰鄉及鹿野鄉釋迦現金補助（鳳梨釋迦除外）每公頃補助9萬元，另池上鄉水稻秧苗秧苗每箱補助12元，由30日至2月8日受理農民申請現金救助。

台東縣種植釋迦面積約6000公頃，占全台栽植總面積99％，為全台釋迦主要盛產地。農民說「釋迦耐不住低溫，幾波寒流連續來襲，套袋照樣裂！」從去年底開始寒流接力來襲，導致即將收成的釋迦裂果情形嚴重，農民生計大受影響。台東縣府農業處日前統計縣內受寒害面積逾124公頃，其中又以太麻里鄉最為嚴重，台東市、東河鄉居次。

立委劉櫂豪表示，由於寒害災情影響的時程較長，經台東縣各公所統計災情後，由縣政府27日發文提報農委會，他特別要求農委會儘速審議，農委會於29日下午立即依農業天然災害救助辦法核定公告。他提醒，在前述核定公告的鄉鎮相關農作若損害率達20％以上的農民，可依相關程序提出申請。

(中時 )