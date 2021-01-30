自主管理者該怎麼過年？指揮中心今2點指示。（指揮中心提供）

衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，今再增4例確診，目前累計有19位確診者，其中1人死亡。由於農曆春節將至，指揮中心今也加強宣導，自主健康管理者過年期間最好不要外出聚餐和聚會；與家人圍爐時，建議準備公筷、母匙，並與大家保持距離、取單人份餐點分開吃，減少交叉感染的機會。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，過年返台集中檢疫的人數，在前天（28日）有4萬3000人，達到最高峰，但到昨天只剩下3萬8000人，回來的人越來越少，預計解除隔離的人數將會愈來愈多。

陳時中指出，春節期間返台的人，在解除居家檢疫之後，還是要自主健康管理，期間最好不要外出聚餐或是聚會，食用外時也建議外帶回家吃。指揮中心並沒有禁止自主健康管理者出門，但若要出門，則建議民眾對自己曾去過的地方作記錄。

陳時中也說，過年返台最重要的就是和家人團聚，但在家圍爐的時候，則建議要準備公筷、母匙，自主健康管理者最好能自己另備一副餐具，用餐時與家人保持距離、取單人份餐點分開食用，藉此減少交叉感染的風險。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)