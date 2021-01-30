苗30線聯大路整體改善工程30日舉辦動土典禮，交通部長林佳龍、教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌等人出席。（巫靜婷攝）

苗30線聯大路因地形、道路線形及用路人駕駛習慣不佳等因素，通車以來車禍頻傳。（巫靜婷攝）

苗30線聯大路因地形、道路線形及用路人駕駛習慣不佳等因素，通車以來車禍頻傳。（巫靜婷攝）

苗30線聯大路整體改善工程30日舉辦動土典禮，交通部長林佳龍、教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌等人持金鏟完成儀式。（巫靜婷攝）

苗栗市苗30線聯大路因地形及道路線型等風險因子，自2010年通車至2018年間，發生161起交通事故，不少大學生魂斷異鄉，縣府向中央爭取經費改善，獲交通部全額補助工程費、教育部加碼改善超速示警等設施，30日舉行動土儀式，盼完工後守護7000多名師生通行安全，降低交通事故發生率。

苗30線聯大路是國立聯合大學二坪山與八甲兩校區的聯絡要道，因地形高地落差180公尺，起初工程為消化坡度，設有多處彎道，但因地形、道路線形、車道配置及用路人行車習慣不佳、常有超速行為等，因此通車後車禍頻傳，釀起多起傷亡悲劇，地方民代與校方要求縣府盡速改善。

行政院考量苗栗縣政府財政仍由中央控管，且道路涉及交通安全等因素，裁示全額補助聯大路整體改善工程，交通部去年8月核定納入「生活圈道路交通系統計畫」，補助整體改善工程經費2億1250萬元執行。聯大也向教育部爭取聯大路光纖網路、超速示警改善工程計畫，獲補助1000萬元。

工務處表示，此次工程將改善線形、坡度、照明、警示標誌等，在靠近台13線路口S形反向曲線，會將2個連續彎道修正為1個緩彎。聯大路原雙向2公尺寬的機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並加大外路肩至1公尺，讓偏離道路的機慢車有更大緩衝空間。

工務處長古明弘說，台13線兩段式左轉上行八甲校區的待轉儲車空間，也將加大到長16公尺、寬6公尺，以提升整體道路服務品質。交通部與教育部補助改善聯大路的兩案工程一併進行，可望在明年6月底完工。施工期間，聯大路將改採單向雙線通車，或利用台13線及南側聯絡道作為替代道路。

交通部長林佳龍與教育部長潘文忠指出，聯大有7000多名學生，得知聯大路交通事故屢造成傷亡悲劇，內心十分不捨，因此交通部加速審核通過並動土施工。潘文忠更提到自己擔任教育部長期間，破天荒首次參加地方道路動土典禮，顯現對此事高度關注。

(中時 )