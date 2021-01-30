獨家專訪爾灣警局 黃芳彥生前已有輕生念頭│中視新聞 20210130

因涉前總統陳水扁國務機要費洗錢案而滯美不歸的前新光醫院副院長、也是扁家親信黃芳彥，29日經證實已在美國加州南部的爾灣市舉槍自盡，震驚台灣各界。對此，加州橘郡爾灣警察局表示，黃芳彥生前在與家人通話時，就已經透露出輕生的想法。

美國橘郡警察局證實，黃芳彥利用槍枝輕生，陳屍於一棟商業大樓後方停車場，在美西時間27日中午12點41分被發現。經過橘郡法醫相驗，死因為槍傷致死，現場無可疑之處，但體內的毒物分析報告，至少要數個月才會出爐。

針對黃芳彥是自殺還是他殺，《中視新聞》報導，爾灣警察局發言人卡莉戴維斯(Karie Davies)表示，在黃芳彥的車上沒有藥物和酒精，推測沒有藥物和酒精介入，且也沒有他殺的跡象。同時，警方還指出，黃芳彥生前和家人通話時，有暗示會對自己做出傷害，並且在他的公寓中有留下一些物品，顯示他已下定決心不再回去。

至於黃芳彥留下了哪些物品，根據《世界日報》報導，警方出於對死者及家屬的尊重，並不會對此進行詳細說明，並透露黃芳彥名下的槍枝不只一把。

對於黃芳彥的死訊，他的胞弟黃重彥則指出，黃芳彥自2008年11月赴美之後，臺灣司法單位一直透過司法互助管道，想要把黃芳彥帶回臺灣，因此黃芳彥在美國購買了一把槍防身，還曾經撂話說，如果FBI找上門來抓人，不排除拿槍自轟。

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