蔡承哲自學紙糊、紙雕製作，但創作出一尊尊型態莊嚴、慈藹的「紙糊神尊」，近年更跨足百貨業者創作展出。（呂妍庭攝）

蔡承哲自學紙糊、紙雕製作，但創作出一尊尊型態莊嚴、慈藹的「紙糊神尊」，近年更跨足百貨業者創作展出。（呂妍庭攝）

蔡承哲（左）正在解說紙糊鍾馗作品，嘉義縣長翁章梁（右) 邊聽邊仔細端詳。（呂妍庭攝）

謝東哲16歲就師承姐夫學習交趾陶與剪黏，30日展出的大型作品「滿載而歸」，魚形剪黏可拆換，精湛手藝相當吸睛。（呂妍庭攝）

周讓廷成功將傳統神衣刺繡打造成為流行潮流的商品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

周讓廷2012年透過「陣頭」電影導演的邀請，設計Q版的太子娃娃一炮而紅。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局舉辦「傳．新藝」展覽，邀請交趾陶藝師謝東哲、紙糊神像藝師蔡承哲、刺繡藝師周讓廷3位工藝家共同展出，透過聯展讓各界看到，3位工藝師努力傳承傳統，力求創新突破，更成功打造成為地方特色產業，成為文化觀光吸睛亮點。

嘉義縣長翁章梁介紹，嘉義縣朴子向來以宗教刺繡及配天宮信仰著稱，新港則是台灣319鄉中剪粘及交趾陶從業人員最多之處，也是台灣廟宇材料的生產重鎮，但隨著時代的變遷，過去從事傳統工藝的人才逐漸凋零，產業也逐漸沒落甚至外移，所幸在地仍有3位藝師願意積極投入，重新擦亮傳統工藝產業的招牌。

翁章梁說，謝東哲一方面將台灣本土題材融入傳統寺廟建築，另一方面也積極推動將交趾陶運用於公共空間和文創藝術。蔡承哲雖然是自學紙糊、紙雕的製作，但創作出一尊尊型態莊嚴、慈藹的「紙糊神尊」，近年更跨足百貨業者創作展出。

周讓廷2012年透過「陣頭」電影導演的邀請，設計Q版的太子娃娃一炮而紅，成功將傳統神衣刺繡打造成為流行潮流的商品，3人在工藝界的成就有目共睹，翁章梁特別感謝3位藝師將過去古老的藝術語言與現代的文化激盪出新的對話，讓現代人有機會近距離玩賞傳統文化進而重新認識它們。

文觀局表示，「傳．新藝」所代表的「心意」，是期許透過展覽，展現在地傳統工藝與文創事業的相輔相成的發展成果，期盼能繼續維繫文化的傳承並開創產業的新格局。30日上午開幕記者會，翁章梁、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、姜梅紅、葉孟龍等貴賓都親自到場參與。

(中時 )