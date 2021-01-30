「台劇女神」陳珮騏，出道多年演出多部膾炙人口的本土劇，累積一票死忠力挺，不過向來心直口快的她，對於看不慣的事情總是直率評論，近來在臉書PO出化大濃妝的照片，卻被部分粉絲表示相較下淡妝比較美，對此她則是回嗆：「可以不要管別人那麼多嗎」。

陳珮騏日前在臉書PO出化大濃妝的照片，眼睛部分塗上又濃又黑的眼線，並且強調：「這就是我」，凸顯出做自己不畏外界眼光的自我風格，不過卻有網友表示比較下淡妝比較美，對此陳珮騏彷彿搶到槍一般，直接動怒反嗆：「可以不要管別人那麼多嗎？要濃要淡我有我的理由，傷害誰？而且我只在乎我喜不喜歡，至於任何人～喜歡就看，不喜歡跳過就好」。

This is what I am. 由陳珮騏打氣團發佈於 2021年1月28日 星期四

未料卻有網友留言：「美女，淡粧，自然就是美又年輕漂亮高雅氣質」，此舉再度點燃陳珮騏怒火，直接留言嗆聲：「眼睛不好嗎？這是濃粧」，不過則有網友出面緩頰對方應該並非惡意，她則是回應：「別把自己的標準硬套他人身上。是沒惡意，但白目的自以為更令人反感」，直接表達對網友留言的不滿。

陳珮騏留言回嗆網友。﹝圖／陳珮騏打氣團臉書﹞

陳珮騏留言回嗆網友。﹝圖／陳珮騏打氣團臉書﹞

其實陳珮騏直接反擊網友並非首樁，去年高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁以67萬票當選高雄市長，她發文恭喜對方卻慘遭網友謾罵，對此她硬起來反擊：「打扮淑女、笑得甜膩，那都是給你們看的面具」，率直性格讓網友讚賞不已。

(中時新聞網)