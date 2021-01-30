台北地檢署偵辦康友-KY遭掏空、炒股案，康友前董事長黃文烈2020年8月潛逃出境，北檢在8月20日對黃發布通緝，調查局依掌握情資研判，黃可能潛逃到新加坡，將黃列入外逃通緝犯名單，呼籲獲知外逃通緝犯行蹤的民眾供線索。

檢調追查康友案，發現康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，但卻在2019年第4季財務報告中，未揭露相關動產抵押資訊，涉財報不實。

黃文烈在2020年8月初就出境赴新加坡，檢調發動偵查，黃一直沒有到案，檢方於是以違反《證券交易法》對黃發布通緝。

調查局呼籲民眾提供線索，民眾如果提出檢舉而緝獲外逃通緝犯歸案，將可依「法務部調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」獲頒最高100萬元檢舉獎金，檢舉人身分調查局將嚴予保密。

(中時 )