繼部立桃園醫院後，中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增另1家院內感染醫院，為桃醫12樓病患曾就醫的另一家醫院。經本報了解，該醫院為平鎮某醫院，指揮中心暫不考慮公布醫院名稱，接下來將擴大匡列接觸者，18日、23日上午去過門診的病患及陪病者都會匡列，進行居家隔離，期滿將進行採檢。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，60多歲的案889，分別在1月18日、23日前往另一家醫院門診就醫。今日國內新增4名本土案例，為23日去過該醫院的50多歲男子（案908），當日陪媽媽就醫後，26日被列居家隔離，29日採檢後今日確診。

經本報了解，該醫院為平鎮某醫院。莊人祥表示，目前該醫院已經匡列了18日、23日案889就醫時間前後半小時的242人，均為病患及陪病者，接下來還會擴大匡列，這2天整個上午的門診病患、陪病者，以及相關的醫護都會進行居家隔離及期滿採檢。

莊人祥表示，嚴謹一點來說，其實這個案例未涉及醫療行為，並非院內感染，但為方便大眾理解，以及謹慎起見，還是將其定調為院內感染。對於接下來會不會有進一步的管制，需要看看疫調結果來決定。目前不打算公布醫院名稱，疫調上會以健保卡來匡列去過的民眾。

(中時新聞網)