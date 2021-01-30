不只有聞名全台的路思義教堂，東海大學校園建築融合中式園林及西方現代主義特色，常吸引許多民眾前往遊憩，台中市文化局表示，近年來陸續接獲民眾或團體提報、盼登錄東海大學建築群為文化資產，經文資審議委員會討論，決議登錄「東海大學早期校園」為全台第一所校園文化景觀。

文化局指出，「東海大學早期校園」於1953年開始籌畫，由「亞洲基督教高等教育聯合董事會」投入資金，邀著名建築師貝聿銘、陳其寬和張肇康設計校園景觀，其建築群以順應自然技術的美學訴求，融合傳統與現代創意，為台灣在二次大戰後具代表性作品，近年來陸續有民眾或團體提報盼登錄為文化資產。

呼應外界對東海建築與校園的重視，校方審酌專家意見後，列出「路思義教堂」、「畢律斯鐘樓」、「衛理會館」及「原藝術中心」等4處建築，向台中市府申請分別登錄為古蹟或歷史建築，另也盤點校內具特色景點、去年1月向市府申請登錄文化資產。

文化局強調，東海大學校舍建築強調結構、材料的直接表現，運用現代主義建築手法、融合中式園林與合院布局的精神，呈現「現代簡化中式」的台灣60年代具現代主義傾向代表作品。文資委員也認為，東大早期校園規畫回應大肚山腰特殊基地的自然地形、地貌及氣候條件，符合登錄文化景觀基準。

經審議通過，「東海大學早期校園」獲登錄為台中市文化景觀，是台灣第一所大學校園文化景觀，也是台中市繼霧峰光復新村、后里馬場、白冷圳、舊南屯溪、神岡浮圳及東勢林業文化園區後的第七處文化景觀。

(中時 )