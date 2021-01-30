店家下午在店門口放鞭炮慶賀，並在門口懸掛紅布條。（謝瓊雲攝）

太羨慕了！鹿港鎮市區一家連鎖咖啡店，30日下午在店門口放長串鞭炮慶賀，店內開出一張千萬獎金的統一發票特別獎，女店長透露，幸運中獎者應該是去年12月間來店內買小蛋糕的高中少女。

狂賀！本店1／25日開出統一發票中獎1000萬元！位在鹿港鎮中山路、民族路口的連鎖知名咖啡店，去年12月間開出1張1千萬元統一發票特別獎，業者在挑選今天下吉時，帶著店內全體員工在店門口一齊燃放環保鞭炮慶賀，由於正值周末假日，吸引不少遊客關注，店家也專程在店門口懸掛紅布條，喜氣洋洋。

店長張瑜芳說，去年12月間，有名在地的高中小女生跟著同學一起到店裡消費，其中1人先買了一個「金沙松鼠」巧克力蛋糕，另一人原本好像沒有要買，但金沙松鼠造型太可愛，沒多久她就又立刻轉過頭來，再買了一個。她還強調，如果當時她沒買這個蛋糕，千萬元得主將是排在後面的另一名男顧客。這也是該店2012年開店以來，第一次開出統一發票大獎。

(中時 )