49歲張姓男子疑因不滿警員處理交通事故態度不佳，26日晚間10時許，持手仗刀至新北市永和警分局交通分隊，除了用手仗刀敲打值班台外，更辱罵警員「X你娘」等三字經外，當場遭警員壓制逮捕，在身上又查獲6把鏢刀，當場遭警方逮捕。
據悉，張男疑因不滿警員態度，持手仗刀至新北市永和警分局交通分隊興師問罪，除用手仗刀敲打值班台外，更辱罵警員「X你娘」等三字經，遭警方壓制逮捕，訊後被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及妨害公務等罪嫌法辦。
(中時 )
49歲張姓男子疑因不滿警員處理交通事故態度不佳，26日晚間10時許，持手仗刀至新北市永和警分局交通分隊，除了用手仗刀敲打值班台外，更辱罵警員「X你娘」等三字經外，當場遭警員壓制逮捕，在身上又查獲6把鏢刀，當場遭警方逮捕。
據悉，張男疑因不滿警員態度，持手仗刀至新北市永和警分局交通分隊興師問罪，除用手仗刀敲打值班台外，更辱罵警員「X你娘」等三字經，遭警方壓制逮捕，訊後被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及妨害公務等罪嫌法辦。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。