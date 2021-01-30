49歲張姓男子疑因不滿警員處理交通事故態度不佳，26日晚間10時許，持手仗刀至新北市永和警分局交通分隊，除了用手仗刀敲打值班台外，更辱罵警員「X你娘」等三字經外，當場遭警員壓制逮捕，在身上又查獲6把鏢刀，當場遭警方逮捕。

據悉，張男疑因不滿警員態度，持手仗刀至新北市永和警分局交通分隊興師問罪，除用手仗刀敲打值班台外，更辱罵警員「X你娘」等三字經，遭警方壓制逮捕，訊後被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及妨害公務等罪嫌法辦。

(中時 )