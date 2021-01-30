前總統馬英九（前左二）參加公益單車活動，在新竹代天府出發時，送上自家春聯。（邱立雅攝）

台北市議員李明賢舉辦「熱血北高、為愛而騎」活動，30日一早從台北出發後，車隊下午約3時半來到新竹市代天府，由前總統馬英九接棒出發，預計在白沙屯媽祖廟、梧棲等地點停靠，晚間約8時騎到彰化福安宮。被問及目前台灣疫情狀況，馬英九認為國際疫情出乎大家意料，叮嚀民眾要小心。

前總統馬英九30日下午來到新竹市代天府，參加由李明賢主辦的「熱血北高、為愛而騎」活動，馬英九一身單車勁裝抵達代天府後，親切與車隊好朋友們寒暄問好，還送上與夫人周美青合寫的春聯「心天之心平常心、樂天之樂金牛樂」，讓不少人如獲至寶。

馬英九解釋春聯意涵，上聯心天之心是明宣宗講的，下連樂天之樂是明太祖講的，用皇帝的角度來看，之所以能統治是因為天命，天心就是民心，所以要尊重民意、了解民意，今年牛年碰到疫情，還有很多不舒服的事情，要平常心、樂觀的態度面對，冷靜解決問題。馬英九還笑稱春聯「寫得不怎麼好，唯一的優點就是沒有錯字。」

李明賢表示，台北到新竹已經有百公里，前總統馬英九從新竹出發到彰化也是百公里，顯見馬英九「體力很棒」，接下來車隊會一路騎到高雄。此次在新竹停留，李明賢指出，他已跟馬英九報告，新竹車隊很多小選手在全國運動賽事中表現亮眼，得過金牌、團體賽冠軍，經過培訓後都未來都是國家級的選手，也感謝馬英九認同此次的公益之旅並親身參與。

(中時 )