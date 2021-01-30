金門縣林務所一年一度的假日花市今天登場，邀請當地書法學會在60個1000公升大酒甕揮毫之二。（金門縣林務所提供）

金門縣林務所一年一度的假日花市今天登場，邀請當地書法學會在60個1000公升大酒甕揮毫之三。（金門縣林務所提供）

金門縣林務所一年一度的假日花市今天登場，邀請當地書法學會在60個1000公升大酒甕揮毫之四。（金門縣林務所提供）

冬陽和煦，光和日麗的好天氣，林務所森林公園一整天人來人往。（金門縣林務所提供）

縣林務所全面防疫包括落實量體溫、全程載口罩、禁止飲食、入口實名制、由單一出入口進出，讓鄉親走春玩得開心、放心。（金門縣林務所提供）

縣林務所全面防疫包括落實量體溫、全程載口罩、禁止飲食、入口實名制、由單一出入口進出，讓鄉親走春玩得開心、放心。（金門縣林務所提供）

現場用大酒甕舖排視覺主題外，也有6位來自不同學校的老師穿著漢服，在書法老師揮毫時協助傳遞筆墨並與遊客合照。（金門縣林務所提供）

迎接春節來到，金門縣林務所一年一度的假日花市今天登場，邀請當地書法學會在60個1000公升大酒甕揮毫，搭配應景對聯寫上討喜的「福」、「春」、「財」外，還有「萌」、「耶」、「讚」年輕朋友網路用語，在傳統與現代之間揮灑出大紅喜氣和跨世代人氣。

縣林務所長鐘立偉說明，今年春節活動以傳統、公益、環保及防疫為主題，打破往年以應景花卉和公務宣導為主的慣例，今年特與金酒合作利用淘汰的60個1000公升大酒甕，套上寫有酒字的紅布，並邀請書法老師現場揮毫，在滿滿的喜氣中向鄉親拜年。

金門縣書法學會理事長吳宗陵偕32位會員在大酒甕寫下60個春節應景吉祥字，除傳統的「春」、「福」、「財」、「喜」外，還有「萌」、「耶」、「讚」等年輕世代網路用語，有別於平日在桌面舖紙書寫，垂直甕面揮毫讓大家或跪或坐揮毫，既是難得的體驗，更是功力的表現。

冬陽和煦，光和日麗的好天氣，林務所森林公園一整天人來人往，熙攘人群中大都是扶老攜幼，全家總動員賞花也賞景。縣林務所全面防疫包括落實量體溫、全程載口罩、禁止飲食、入口實名制、由單一出入口進出，讓鄉親走春玩得開心、放心。

現場用大酒甕舖排視覺主題外，也有6位來自不同學校的老師穿著漢服，在書法老師揮毫時協助傳遞筆墨並與遊客合照。主辦單位和鄉親都期待在春節洋洋喜氣中，疫情早日消散，讓平安喜樂的金門迎來新一波旅遊人潮，各行各業展現蓬勃新氣象。

縣府建設處長陳祥麟表示，林務所假日花市邁入第11個年頭，今年有9家園藝廠商提供多樣花卉和多肉植物外，也有縣府輔導的安全農產品展售，另環保局現場提供1000包廚餘堆肥免費贈送鄉親，包括農、林、水、畜4所同步迎春佈置，在兼顧防疫的前提下，歡迎鄉親出門走春踏青。

(中時 )