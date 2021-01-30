已故三金影帝吳朋奉生前主演的最後一部作品《東經北緯》，片中他飾演一位帶著孩子從小在海上尋寶的父親，透過教導小孩與大海的相處之道，凝聚兄弟彼此之間的感情。

首度與三金影帝合作，導演袁緒虎說：「他在拍攝時不只會指導新進演員抓表演重點，更時時提點著他們如何掌握戲劇節奏，要演出這場戲的感覺，必須要心裡真正那樣想，就像大家所說的，人生如戲戲如人生，在海裡拍攝很辛苦，感謝他對電影的所有指導與付出。」

電影中，除了可再次見到吳朋奉的精湛演技，亦可看到由水球國手轉戰影視圈的柯鑑育，以及曾在電視劇《我的老師叫小賀》中有亮眼演出的新生代演員鄭凱，2個人的精彩演出，導演袁緒虎說：「大海是他們三人共同的情感與夢想，透過三人對待大海的不同視角，帶出父子與兩兄弟之間的矛盾、衝突與深刻情感。」

該片以追尋夢想、找尋寶藏和家人之間的羈絆為劇情主軸，伴隨著攬盡澎湖與小琉球海底風光，展現大海神祕、深邃與美麗的故事，導演袁緒虎說：「《東經北緯》藉由『與大海的相處之道』來提醒人的心胸應該更廣闊、更包容、更能接受各種不同的聲音，現在的社會很紛擾，大家都該『聽見對方的聲音』，不論是家人或朋友，一起找尋夢想的座標。」

以魅力的外型演出多部電視劇，亦為多部電影擔任水中攝影指導，《東經北緯》導演袁緒虎長年關注海洋生態，在首次執導的電視電影《海。人。魚》獲得金鐘獎最佳攝影的肯定後，他決定籌畫一部能透過大海的廣闊來療癒社會的電影，但熟知海底拍攝作業的他已預料必定困難重重，他說：「即便出海時天氣晴朗，但潮汐、海流、風向、海水流速與水質的清晰與透明度都會直接影響拍攝的成果，只要長時間身處其中，就能明顯感受大海的瞬息萬變。」但導演就是想呈現出這些地圖上不曾出現的風景，那也是他心中最接近夢想的座標，更希望透過《東經北緯》這部電影，重新尋回大海留給人類的無價寶藏，讓觀眾看見最美的台灣。

《東經北緯》敘述300多年前，傳說中的海盜船長顏思齊在蔚藍的大海中埋藏了大量的寶藏，身為其後代的顏賢軍（吳朋奉 飾）深信這個傳說，用一生的時間希望能夠證明這段歷史，他不只身體力行，更將自己的兩個兒子顏東經（柯鑑育 飾）與顏北緯（鄭凱 飾）自幼就訓練成默契絕佳的潛水夥伴，一同開啟「尋寶」的人生。原本感情極好的父子三人，卻隨著成長而逐漸發生變化，對於「寶藏」的定義產生嚴重分歧，東經更在一次意外之後憤而離家，父親口中所謂的「寶藏」究竟是什麼？曾經連結這對兄弟感情的大海是否又能讓東經北緯再次的交集。電影將於3月5日上映。

(中時 )