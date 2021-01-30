由監視器等科技設備建構電子城牆，是警方破案全都「錄」的利器，但民進黨台中市議員賴佳微30日接獲從台北調任回台中的員警陳情，質疑台中網路速度極慢、監視系統落後，影片下載費時，畫質欠佳，員警實測派出所電腦網速竟然只有2M，與台北相差40倍以上，恐影響辦案效率。對此，市警局表示，目前該局有3條調閱影像骨幹電路，頻寬為100M，因建置數量多，員警即時監看或調閱影像資料龐大，造成骨幹電路滿載，導致偶有尖峰時段調閱速度緩慢現象，已辦理骨幹電路升速至300M。

賴佳微表示，工欲善其事，必先利其器，但台中市的監視系統頻寬不足、品質也落後，需要耗時將畫面下載才可停格回放觀看，台北、新北、甚至鄰近的彰化，員警即時在監視系統中停格回放操作，有民眾批評，因竊盜案件在派出所等監視器畫面，等到不耐煩想走人。

她請台中市某員警在派出所進行網路測速，速度竟然只有2M，直呼「彷彿回到10幾年前網路還在撥接的年代一樣」，另委請台北市員警在某派出所測試，速度竟然達84M，足足與台中差42倍，難以想像台中員警設備慢半拍，如何偵破困難度高的案件。

賴佳微強調，台中是不少北部員警累積積分後要調回南部的重要中繼站，甚至有不少員警會選擇直接定居在台中，卻讓員警感受城鄉差距，市府要趕快解決網速問題。

警察局表示，台中市錄影監視系統自1999年起建置，目前計有6860組、2萬9655支鏡頭，24小時不間斷錄影，具即時監看與即時調閱功能；依建置年份及地區網路條件不同，早期建置的監視系統網路下載速率頻寬有512K至6M，2020年起建置系統已將下載速率頻寬提升為20M。

為加快調閱速度，視地區網路條件，針對早期建置系統加以提升網速，截至目前共提升510組錄影監視系統網速頻寬，員警調閱更順暢。

警察局表示，目前有3條調閱影像骨幹電路，頻寬100M，因建置數量多，員警即時監看或調閱影像資料龐大，造成骨幹電路滿載，導致偶有尖峰時段調閱速度緩慢現象，已辦理骨幹電路升速至300M。

警察局指出，自2020年中旬起，已針對網路架構進行調整規劃，使用各分駐（派出）所調閱影像部分，增加1路調閱專用網路，目前已有60個分駐（派出）所採行調閱影像分流專用網路方式。

另為提升警政網路頻寬，警察局刻正研究網路架構調整的可行性驗證與測試，並持續每年編列電腦與網路設備採購預算，淘汰各單位老舊電腦與網路設備，增加警察同仁業務處理效率。

(中時 )