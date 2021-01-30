隨著2020年疫情影響，公股銀獲利普遍縮水，連帶泛公股銀行員工年終獎金縮水，概估平均大概較去年少約0.5到1個月，其中兆豐銀年終獎金大約是6.5到7個月，居公股銀「年終王」。

公股銀因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情，央行調整利率以及協助紓困等影響，2020年獲利普遍都下滑，甚至去年中一度調整獲利預算目標，普遍都在2成左右，避免影響到公股銀員工的年終獎金。

而6大泛公股銀行初步年終獎金出爐，以三商銀來說，一銀大約趨近於6個月，但是相較於前一年有7個月以上來看，今年年終仍有縮水；而華銀則是固定獎金加上績效獎金，順利保住了「基本水準」4.6個月，接下來就是看員工酬勞是否再拿下1、2個月，初步估計，華銀員工平均年終獎金在5.6個月到6.6個月間，但是相較2020年所領到的7個月來說，還是有縮水約半個月以上；彰銀則去年獲利較為辛苦，累計稅後純益為70.42億元，相較2019年115.69億元減少不少，但彰銀員工獎金預估盡量保住4個月，較往年還是少約1個月左右。

兆豐銀2020年稅後純益仍賺超過200億元，員工獎金預估大約6.5個月到7個月，是泛公股銀中的「年終王」，但是相較於去年所發的年終獎金約8個月左右，顯然還是縮水；合庫的員工固定以及績效獎金也保住了4.6個月，加計員工酬勞大約有6個多月，在泛公股銀當中表現相當不俗。

至於台企銀2020年稅後純益47.8億元、每股稅後純益大約是0.64元，年終獎金保守估計大約是在3.7個月左右，但仍須會計師財簽過後才能確認。

一般來說公股銀員工年終獎金分3部分，包含固定年終、績效獎金以及員工酬勞，超盈餘獎金（盈餘超過各類績效）會反映在績效獎金和員工酬勞，而員工酬勞則是預計在年度財報結算、會計師簽證之後，才會確認入帳。整體而言，泛公股銀員工今年所平均所領到的年終多數還是有4個月到6個月，仍羨煞一般上班族。

(中時 )