廈門日前新增2例新冠肺炎境外移入確診病例，其中1人為簡姓台灣民眾，23日飛抵廈門，29日確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今午已接獲通知，會了解在台接觸者及個案的出入境情形。
莊人祥表示，陸方下午已經提供初步資料，目前得知的消息為個案2次採檢陰性，第3次採檢後確診，抗體陽性。指揮中心有和個案練習，但還沒打通電話，接下來還會繼續聯繫，並瞭解在台接觸者、個案過去的出入境情形進行調查。
(中時 )
廈門日前新增2例新冠肺炎境外移入確診病例，其中1人為簡姓台灣民眾，23日飛抵廈門，29日確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今午已接獲通知，會了解在台接觸者及個案的出入境情形。
莊人祥表示，陸方下午已經提供初步資料，目前得知的消息為個案2次採檢陰性，第3次採檢後確診，抗體陽性。指揮中心有和個案練習，但還沒打通電話，接下來還會繼續聯繫，並瞭解在台接觸者、個案過去的出入境情形進行調查。
(中時 )
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