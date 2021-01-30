尹汝貞憑藉《Minari》橫掃好萊塢20座女配角獎。（friDay影音提供）

韓國人氣綜藝《尹STAY》最新一集中，員工們的大明星身份依舊引起客人騷動，崔宇植、鄭有美更被形容成是如「小布」布萊德彼特、珍妮佛安妮斯頓般的國際級演員，直呼能被他們服務「實在太不真實了！」，該集收視也依然亮眼，開出全國11.4％、首爾13.2％的高收視率。

迎接第二輪新客人，一名英國大叔客人發現崔宇植是知名演員，興奮表示：「我這輩子就只看了2部韓國電影《屍速列車》和《寄生上流》，我一直想說在哪看過你！」崔宇植也介紹廚房大廚鄭有美也是《屍速列車》的演員，讓大叔客人驚呼：「你能想像嗎，這就像是珍妮佛安妮斯頓和布萊德彼特在民宿工作一樣，這實在太不真實了！」他更稱讚「尹STAY」做的韓式炸雞是他在韓國吃過最好吃的一道料理。

另外，一名神父客人在離開時送上個人素描畫當作禮物，其中崔宇植的肖像素描畫風過於粗獷，讓他本人收到時與朴敘俊一起大爆笑，2人一度笑倒在地，網友看到畫作也打趣說「怎麼感覺畫成了宋康昊」、「變成《寄生上流》的爸爸了」，但眾人仍對神父客人的心意感到十分感動。

不只崔宇植、鄭有美的作品享譽國際，73歲的尹汝貞同樣是國際級演員，尹汝貞則憑講述韓裔家庭故事的好萊塢電影《Minari》橫掃各大頒獎典禮，目前已狂攬美國影評人協會、洛杉磯影評人協會、波士頓影評人協會等20座女配角獎，被視為是奧斯卡最佳女配角的大熱人選。尹汝貞近來也為拍攝美劇《Pachinko（柏青哥）》前往加拿大拍攝，接下來是否會受邀出席金球獎、奧斯卡頒獎典禮備受矚目。

《尹STAY》每週六在friDay影音、愛奇藝國際站上線。

(中時 )