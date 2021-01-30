高市議員黃捷呼籲，大家2月6日一定要投下不同意票，「才不會少一席進步派議員」。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷今天在立委許智傑陪同下，前往鳳西黃昏市場掃街。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷今天前往鳳西黃昏市場掃街，尋求選民支持。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷今天前往鳳西黃昏市場掃街，尋求選民支持。（柯宗緯攝）

高雄市無黨籍議員黃捷面臨罷免壓力，今（30）日早上參加完公辦電視說明會後，下午也在鳳山立委許智傑陪同下，前往鳳西黃昏市場尋求支持。針對媒體問及是否再找大咖站台？黃捷表示，「目前還在安排中」，但許智傑直說掃街不希望有太大咖的來，包括總統、副總統、院長都沒邀請，避免社會認為是藍綠對決。黃捷聽聞兩度眉頭緊皺，藏不住驚訝神情。

黃捷連續幾天與民進黨立委趙天麟、許智傑、高市議員等合體掃街、站路口拜票，今天傍晚到鳳西黃昏市場掃街，明天也將立委林昶佐合體掃街。黃捷表示，不只站路口，接下來會車隊掃街，穿梭鳳山大街小巷，「希望鄉親看到我們拜票誠意」。

媒體問及是否還會有大咖助陣，黃捷表示，目前還在安排中，外界有聲音希望可以看到更多人，有些民意代表在接洽中。許智傑在旁連忙接話補充說，「不希望有太大咖的陪我們掃街，包括總統、副總統、院長都沒邀請他們來」，避免讓社會覺得是藍綠對決。黃捷聽到許的一席談話，兩度眉頭緊皺，雖然戴著口罩，但表情似乎有些驚訝。

許智傑坦言，選情確實有些緊張，但從掃街、站路口後，有些市民反映，本來要罷黃捷，「但看到我們表達黃捷的好，有感受到，不會出去投罷免票」；另外有些支持者本來不打算出來投票，但我們認真在跑，感受到緊張氣氛，也表達出來投票意願。

針對民進黨立委管碧玲發文力挺黃捷說，下周將發簡訊給1235名鳳山鄉親，呼籲投票反對罷免黃捷，直說「不能被惡用濫用成『驅逐良幣』的壞制度！」黃捷回應，感謝各界送暖支持，面對這場報復性罷免，呼籲大家2月6日一定要投下不同意票，「才不會少一席進步派議員」。

(中時 )