韓國有許多偶像團體，因此也有大票民眾變成粉絲追星，但有些「私生飯」侵犯藝人隱私的可怕行為，往往造成他們困擾；1月初才爆出人氣女團MOMOLAND的混血成員Nancy（Nancy Jewel McDonie）在表演後台被偷拍，私密照更被放上網路拍賣，近日在各大影音平台又流出她的換裝影片，讓粉絲替她感到心疼。

1月初MOMOLAND成員Nancy在後台換衣服遭到偷拍，可怕的私生飯甚至把私密照放到社交網站兜售，引起韓國演藝圈一陣恐慌，所屬經紀公司也出面回應，表示已報警且發聲明保護Nancy；但近日私生飯又有動作，直接在各大影音平台上傳Nancy換裝影片，有的還沒有打馬賽克，透過網友分享再分享，Nancy再度受到傷害。

Nancy在後台換裝遭偷拍，照片跟影片都在網路上瘋傳。(圖/ 摘自推特)

儘管影片中女偶像沒有正面對鏡頭，但眼尖網友從穿著和身形比對，確定是Nancy在2019年赴越南參加「2019 Asia Artist Awards」的造型，她還是擔任典禮主持人；2分13秒的影片中，Nancy在女工作人員協助下換衣服，過程中一度上半身全裸，下半身只有一條黑色內搭褲。

Nancy是美韓混血兒，2000年出生，年僅16歲時就出道，踏入演藝圈就因身材受到批評，但精緻的臉蛋仍讓她擁有大票粉絲支持；如今她換裝畫面又曝光，不少人替她感到心疼，並斥責經紀公司沒有保護好自家藝人。

月初照片流出時，經紀公司聲明就提到，「Nancy內心受到極大痛苦，呼籲網友不要再惡意留言傷害她」，且表示會對偷拍者及散布照片的人，採取法律行動制裁。

(中時新聞網)