台中市經發局拚經濟，舉辦「2020台中女麗購」活動，推出「不只美麗，還有女麗」職人故事，發掘台中各產業優秀女性，包括輕艇好手陳瑋涵、鉛球女王林家瑩、游泳健將何品莉等三位運動選手，展現「運動女麗」能量，在運動領域各擅勝場，以堅忍不拔的運動精神創下許多佳績。

經發局表示，陳瑋涵是台中市輕艇激流選手，曾代表中華隊勇奪2014年仁川亞運銀牌、2017年亞洲輕艇激流錦標賽女子個人與團體雙料銀牌及2018年雅加達亞運銀牌等獎項。

陳瑋涵擁有國手、國際推廣員、教練等多重身分她說，以堅強的意志力，創造自我突破與轉型的契機，走向輕艇之路，這把槳滑了15年，滑向國際殿堂，下一個目標是希望參加奧運為國爭光。

台灣鉛球女將林家瑩，學生時期加入田徑隊，在教練推薦下代表台中市展開鉛球競技生涯，從1999年第1屆全運會寫下史無前例的10連霸壯舉，高懸的紀錄讓她稱霸鉛球界將近20年。

林家瑩轉任教練迄今，仍然是國內鉛球紀錄保持人，參與國內外大小賽事及2008、2012年奧運競賽，經過多年努力，再次獲得挑戰奧運的機會，雖然因新冠肺炎疫情增加國際賽事變數，仍會盡全力備戰。

經發局長張峯源說，游泳健將何品莉屢次在全民運動會、全中運等體育賽事中奪下獎項，短短2年拿下一百公尺蛙鞋帶假人、一百公尺魚雷浮標帶假人比賽、兩百公尺超級救生員、兩百公尺障礙游泳比賽四項大賽冠軍，多次刷新大會及全國紀錄。

何品莉表示，面對疫情嚴竣與國際賽事取消或延期，勉勵自己做好萬全的準備，迎戰每一次的機會與挑戰。

張峯源強調，「2020台中女麗購」倒數6天，以「她經濟」為主軸規劃系列活動帶動消費潛力，發掘不同領域女性「Girl Power」，為活動注入新動能。

(中時 )