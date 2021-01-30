不要小看正宮的報復，一名在大型房地產公司任職高階主管的已婚男子，不僅多年來持續偷吃、拍攝性愛影片，甚至挪用公司的錢，正宮受不了老公行為，決定到公司「發傳單」報復，結果傳單內容被拍照傳上網，現在這名高階主管面臨停職調查。

大陸網站最近風傳一張傳單，大致內容是，「本人郭X，實名舉報朱XX，他是本人合法丈夫，現任碧桂園集團湖南區域高管，他與碧桂園集團長沙分公司多名女員工存在不正當男女關係、嫖娼，以及以權謀私等經濟違紀行為」。

正宮到公司發傳單(圖片取自微博)

除了公開朱男婚後仍不斷偷吃的行為，更揭發他貪汙公司的錢，正宮說朱男曾對她說，「在這個職位搞錢很容易，將收入進帳到母親名下，別人也查不到」，且朱男從2016年，就開始A公司的錢，來買豪車還有買房，還將大筆存款存到母親名下。

根據外媒報導，郭女坦承傳單內容由她所寫，因為不滿老公2014年開始，勾搭一名已婚女員工；2018年再與另一名女員工上床，甚至在手機存有大量性愛影片。期間曾找這些女子談判，但對方態度跋扈，也曾與公司高層聯繫溝通，也沒獲得回覆，才會想出用發傳單揭發老公惡行。

目前朱男已經被公司停職，正在接受是否有挪用公司金錢的調查，若查證屬實，恐怕得移送法辦。

(中時新聞網)